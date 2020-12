SUPER URGENTEEEEEEEEEEE

1-cives territi ex urbe fugerunt.- I cittadini terrorizzati fuggirono dalla città.2-cives, a Gallis territi, ex urbe fugerunt.- I cittadini, terrorizzati dai Galli, fuggirono dalla città.3-inopia obsessos vexabat.- La miseria tormentava gli assediati.4-cives, per mulots menses obsessi, inopia vexabantur.- I cittadini, assediati per molti mesi, erano tormentati dalla miseria.5-scripta tua libenter legimus.- Leggiamo volentieri i tuoi scritti.6-reges victi in triumpho ducebantur.- I re sconfitti venivano condotti in trionfo.7-victos Galli trucidabant.- I Galli trucidavano gli sconfitti.8-equites, a nostris, circumdati, se dederunt.- I cavalieri, circondati dai nostri, si arresero.9-alexander in proelio vulneratus in tabernaculum ducitur.- Alessandro, ferito in battaglia, viene condotto nella tenda.10-milites vulneratos in castris medici curant.- Nell'accampamento i medici curano i soldati feriti.