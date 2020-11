VERSIONE DI LATINO URGENTEEEPostquam Graeci Troiam ceperunt, praedam inter se diviserunt: Cassandra, regis Priami filia, in possessionem Agamemnonis, Mycenarum regis, pervenit. Rex in patriam revertens, Cassandram ut paelicem secum duxit. Interim Agamemnonis uxor, Clytaemnestra, in maritum veteras odii causas in animo suo servabat et, dum Agamemnon Troiam obsidet, cum Aegistho, filio Thyestis, vivebat. Postquam Cassandram vidit, regina furore iraque permota, novam et veteras iniurias vindicare statuit et Agamemnonem et Cassandram apud aram sacrificantes interfecit. Orestes, Agamemnonis et Clytaemnestrae filius, aegre necem vitavit quia Electra soror fratrem infantem clam sustulit et Strophio Phocidis regi eum demandavit. Strophius libenter Orestem recepit et cum Pylade, filio suo, educavit.