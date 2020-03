SOS versione, grazie mille a chiunque mi aiuti

La versione è la seguente L. Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, Volscos, gens quae non longe ab urbe est, vincebat, Gabios civitatem et Suessam Pometiam subigebat, cum Tuscis pacem faciebat et templum Jovis (nom.Iuppiter) in Capitolio aedificabat. Postea Ardeam oppugnabat, in octavo decimo miliario ab urbe Roma positam civitatem, imperium perdebat. Nam cum filius eius, et ipse Tarquinius iunior, nobilem et pudicam feminam Lucretiam, Collatini uxorem, stuprabat, ea mulier de iniuria cum marito et patre et amicis deplorabat atque in omnium conspectu se occidebat. Propter hanc causam Brutus, parens et ipse Tarquinii, populum concitabat et Tarquinio adimebat imperium.