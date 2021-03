[Sine die] Ultimi esercizi sui numerali

Questi sono gli ultimi esercizi su questo argomento, potete controllarmi se sono giusti e due frasi proprio non sapevo come farle, ho provato lo stesso magari potete dirmi come farle altrimenti.Tradurre in Latino le seguenti espressioni:1)Con venti compagniCum viginti comitibus2)Di tre templitrium templorum3)In due città (stato in luogo)In duabus urbibus4)In due città (moto a luogo)In duas urbes4)A mille uominimilibus virium5)Con mille uominicum mille viribus6) a mille uominiMille viribus7) a duemila uominiduobus milibus viriumCon duemila uominiCum duobus milibus virium9)Di dieci cavalieriDecem equitum10)Ventotto giorni (soggetto + oggetto)Viginti octo dies (nominativo e accusativo uguali)11)In una sola guerraIn uno bello12)Con un colpo soloUno icto13)La dodicesima legione (soggetto + oggetto)Duodecima legio / duodecima legionem14)Nel terzo giornoTertia die15)Il settimo re (soggetto + oggetto)Septimus rex /septimum regem16)A mezzogiornoHora sexta17) Alle noveHora tertiaTradurre dall’ italiano al latino le seguenti frasi:Spesso la colpa di uno solo è causa di rovina a molti.Saepe vitium unius, cladis multis causa est.19)Latona ebbe due figli: Apollo e DianaLatona duos filios habuit: Apollo et Diana20)Tre furono le guerre tra Romani e Cartaginesinon sapevo come tradurla, ho provato così:Ter Romani contra Poenos bellum gesserunt21)Gesù Cristo ebbe settantadue discepoli e dodici apostoliIesus Christus septuaginta duos discipulos et duodecim Apostolos habuit.22)Dionigi fu per trentotto anni tiranno dei SiracusaniDionysius triginta octo annos Syracusianorum tyrannus fuit.23)Per quindici anni Annibale , comandante dei Cartaginesi, rimase in Italia.Quindecim annos Hannibal, Poenorum dux, in Italia mansit.24)Nell’accampamento vi erano mille cavalieri e ventimila fanti.In castro mille equites et viginti mille pedites erant.25)Nella battaglia perirono migliaia soldati di entrambi gli schieramenti.Non sapevo come tradurla, ho provato così:Milia militum ultro citroque in proelio perierunt.26) Una pioggia di migliaia di frecce oscurò il Sole e piovve sui nemici dall’alto.Pluvia milium sagittarum Solem obscuravi atque hostes desuper roravi.