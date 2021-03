[Sine die] Frasi dal latino all'italiano sul superlativo

Salve, mi aiutereste a controllare se ho tradotto correttamente queste frasi dal latino all' italiano 1)La giustizia è la più grande delle virtùOmnium virtutum iustitia insignissima est2)Il ferro è più utile di tutti i metalli, l'oro il più preziosoOmnium metallorum ferrum utilissimum est, aurum pretiosissumum.3)Un amico fedele è il tesoro più preziosoAmicus fidus pretiosissimus thesaurus est.4)Ulisse fu dei Greci il più astutoUlixes callidissimus ex Graecis fuit5) Annibale fu il più ostinato nemico dei Romani Hannibal testardissimus inter Romanorum hostes fuit6)Il lavoro è più gradito dell'ozio, ma dolcissimo è il riposo dopo dure faticheLabor gratior otium est sed requies dulcissima post graves aerumnas est7)Al mio amico la tua lettera fu molto graditaEpistola tua amico meo gratissima fuit.Achille fu il più forte di tutti i Greci, Ulisse il più astuto, Agamennone il più potente.Omnium Graecorum Achilles fortissimus, Ulixes callidissimus et Agamemnon pollentissimus fuit.9)Demostene fu il più eloquente degli oratori Greci, Cicerone degli oratori Romani.Graecorum oratorum eloquentissimus Demosthenes fuit, Romanorum oratorum Cicero.10)A tutti gli scolari è molto nota la favola del lupo e dell'agnello.Omnibus discipulis fabella de lupo et de agno notissima est.11)Il vento piega le più alte cime degli alberi (sono tutte e due giuste?)Altissimi vertices arborum vento flectatur ("vento" complemento di causa efficiente)oppure:Ventus arborum altissimos vertices flectit12)Le case Romane erano spesso adorne di portici molto ampli.Romanorum domus amplissimis porticibus ornatae erant.