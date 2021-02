[Sine die] Esercizi sulla quarta declinazione

Salve, avrei questi esercizi da tradurre dall' italiano al latino , mi potete aiutare?1) Il sapiente obbedisce alla ragione, non ai sensiDoctus rationi, non sensui obtemperat2)Spesso il volto manifesta i sensi dell' anima Saepe vultus sensus animi indicat3)Nelle case dei Romani (vi) erano grandi portici, ornati di statue e pittureIn dominibus Romanorum magni porticus signa et tabulis ornati erant.4)Le corna dei cervi sono simili ai rami degli alberiCornua cervorum similia arborum ramis sunt5)I lampi ed i tuoni atteriscono i viandantiFulgura et tonitrua viatores terrent.6)I nobili Romani collocavano negli atri delle case le immagini degli antenatiAntiqui Romani in vestibula domorum avorum tabulas collocabant7)I cittadini obbediscono ai magistrati, i magistrati alle leggiCives magistratibus oboediant, magistratus legibusSotto ai rami della quercia vi sono spesso funghi Fungi saepe sub ramibus quercuum sunt9)Spesso i sensi ingannano gli uominiSensus saepe homines fallunt10)Anticamente gli uomini vivevano nelle speloncheAntiquis temporibus homines in specubus vivebant.