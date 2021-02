[Sine die] Esercizi sui comparativi

Salve, mi aiutereste a tradurre le seguenti frasi/espressioni dall' italiano al latino 1)Ad uno scolaro più pigroPigriori discipulo2)Dei corpi più robusticorporum robustiorum3)In una capanna più povera (stato in luogo e moto a luogo)In specu inopioreIn specum inopiorem4)Di più clementi nemiciClementiorum hostium5)Su un albero più alto (stato in luogo e moto a luogo)Super arbore altioreSuper arborem altiorem6)Ad un oratore più famosoOratori clariori7)Con un dono più belloCum pulchriore donoCon uomini più famosiCum hominibus clarioribus9)Guerre più atroci (soggetto e complemento oggetto bella cruentiorabella cruentiora10)La luce è più veloce del suono Fulgur velocior est quam tonitrus11)I Germani erano più forti dei BritanniGermani foriores quam Britanni erant12)D'inverno le notti sono più lunghe dei giorni, d'estate più breviHieme noctes longiores quam dies sunt, aestate breviores.13)Nel Mar Caspio l' acqua è più dolce che negli altri mariIn Hyrcanio mari aqua dulcior quam ceterorum maria est.14)L'oro è più prezioso dell'argento e del ferroAurum pretiosius quam argentum et ferrum est.15)Il ferro è meno prezioso dell'oro, ma più utileFerrum minus pretiosum quam aurum est at utilius16)I giovani sono più audaci ma meno saggi dei vecchiIuvenes audaciores at minus savi quam senes sunt.17)La vita di molti alberi è più lunga che la vita degli uomini.Multorum arborum vita longior quam hominum est.La vita dei naviganti è più pericolosa che la vita degli agricoltoriNautarum vita funestior quam agricolarum est.