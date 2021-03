[Sine die] Dodici frasi dall'italiano al latino

Salve,ho provato a tradurre queste dodici frasi dall' Italiano al Latino . Mi direste se ho sbagliato o qual è il modo migliore per tradurle?1)I Romani costruirono case assai magnifiche sul PalatinoRomani casas muneficentissimas super Palatino colle aedificaverunt.2)Il lupo è molto simile al cane Lupus simillimus canis est3)L'uomo vince con la costanza le cose più ardue e difficiliHomo difficillima et gravissima constantia vincit4)Nell'esercito dei Greci Tersite fu l'uomo più maldicente di tuttiGraecorum copiae Tersite maledicentissimus fuit.5)Talvolta l'audacia è più necessaria della prudenzaInterdum audacia necessarior quam prudentia est.6)Il perdono è sempre migliore della vendettaVenia semper melior quam ultio est.7)Tarquinio il superbo fu il peggiore dei re romani.Regum Romanorum Tarquinius Superbus pessimus fuit.La terra è più grande della Luna, ma più piccola del SoleTerra maior quam Luna, sed minor quam Sol est.9)Corinto è una città antichissima e nobilissima.Corinthus antiquissima et pulcherrima urbs est.10)Assai difficili sono gli inizi di moltissime cose.Plurium rerum exordia difficillima sunt11)Assai piccoli sono spesso gli inizi delle grandi contese.Maximarum proeliorum exordia saepe minima sunt.12)Molto varie sono nel mare le specie di molti pesci.In mari piscium species plures sunt.