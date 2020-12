Sillaba lunga o sillaba corta.

Ho delle difficolta nell'associare una lettura corretta, nella mia mente, ad alcune parole in latino Per esempio il libro scrive:Sapientiā non pecuniā vitam beatam paramus.Tuttavia sia sapientia sia pecunia dovrebbero essere lette, come verrebbe naturale, "sapièntia" e "pecùnia". Esprimono un complemento di mezzo in ablativo (se non sbaglio).Il libro fa la stessa cosa nella frase seguente:In casā aviă narrat puellis fabellam de muscā ed de vespā.La domanda è, quando va messo a fine parola quel soprassegno e come si legge correttamente?Non credo sia una questione fondamentale in questa fase dello studio, anche perché non devo conversare in latino. Però non vorrei fare come quel famoso personaggio di Dickens che invece di "Experientia docet" diceva "Experientia does it"Spero qualcuno potrà darmi delle delucidazioni in merito.