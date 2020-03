SCHOLA IN CORONAE VIRI TEMPORIBUS

traduzione?SCHOLA IN CORONAE VIRI TEMPORIBUSDum in Italia homines propter morbi propagationem a timore capiuntur, solum discipuli magno cum gaudio dies agebant, quia a rei publicae administratio clausa schola erat. Discipulorum alius, Iason nomine, iter ad proximam navigationem cogitabat, alius, Fabricius nomine, musicam audiebat et de amore cogitabat, alii in alia amoena occupabatur. Subito a magistro ad corum officia vocati sunt, itaque partem temporis in studio, partem in ludis, partem in quiete consumpserunt