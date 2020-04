Salve potreste tradurmi queste frasi? Grazie!



1. dominus cenatus 2. consul sic arbitratus 3. dux sibi confisus 4. legati prudentia usi 5. cum convivis vinum potis 6. milites magnam laudem adeptos 7. victoria adepta 8. per captivos ausos loqui 9. post facinus confessum 10. exercitus hostium equitatum secutus 11. iuratus in principis verba 12. provinciae a barbaris populatae



Grazie in anticipo