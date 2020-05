Salve a tutti ho urgente bisogno di aiuto con questa versione.

Rex Antigonus in exercitu suo militem quendam habebat pallidum ac macilentum,qui nullum vitabat periculum,sed semper audacissime in confertissimos hostes ruebat.Cum rex eum militem tam impavidum esse animadvertisset,saepe ei laudes et praemia tribuebat.Olim tamen eum interrogavit cur ita pallidus et macilentus esset.Cum ei respondisset miles se insanabili morbo consumi,Antigonus eum medicis suis tradidit ut eum curarent.At is,cum sanatus esset,omnia vitabat pericula nec proelia inibat,ita ut rex,obstupefactus,tam mirae mutationis causam quaesiverit.Ei miles:"Tu-inquit-,Antigone,me tam ignavum reddidisti,qui me eo morbo liberavisti,quo antea vitam contemnebam et mortem optabam.At nunc,postquam sanatus sum,a me sic amatur vita ut nullis periculis volens eam opponam,nec ullo pacto mori desiderem.