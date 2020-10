rispondere in latino urgente

avrei bisogno di un aiuto per un esercizio di latino consiste nel rispondere in latino ad alcune domande legate ad una versioneVERSIONE (latino)Syracusani, quia bellum contra Poenos nimis diuturnum fiebat (diventava) et magna erat discordia de administratione (sulla conduzione) belli, uni viro summum imperium committere statuunt, itaque statim tyrannum eligunt. Tum Stesichorus poeta, vir doctus magna prudentia praeditus, hanc (acc. sing. f.: questa) fabellam Syracusanis narrat: «Olim in agris equi, asini, apri, cervi aliaeque bestiae in magna concordia liberi vivebant, sed quondam (un giorno) superbus equus, qui (nom. sing. m.: che, il quale) imperium affectabat, aliis dixit (disse): "Ego agrorum dominus sum, ergo vos mihi oboedire debetis!". Cervus et aper equo oboedire ferme recusant; tum equus, qui (nom. sing. m.: che, il quale) iniuriam vindicare cupit, agricolae auxilium petit. Auxilium petitum (richiesto) libenter vir concedit sed statim equo habenas imponit; nam equitans (cavalcando, a cavallo) cervum aprumque instat atque interficit. Sic stultus equuus adversarios vicit (vinse), sed nunc dominum habet et perpetuo iugo opprimitur». Item, Syracusani, – dicit Stesichorus – vester tyrannus primum (avv.) Poenos, hostes (nemici) vestros, vincit, postea vos in servitutem (in schiavitù) redigit.VERSIONE (già tradotta)I Siracusani, poiché la guerra contro i Cartaginesi diventava eccessivamente lunga, e c’era grande discordia sulla/riguardo alla conduzione della guerra, stabiliscono di affidare il sommo comando ad un unico uomo, e così eleggono immediatamente un tiranno. Allora il poeta Stesìcoro, uomo dotto dotato di grande prudenza, racconta questa fiaba ai Siracusani: “Un tempo nei campi, cavalli, asini, cinghiali, cervi e altre bestie vivevano libere in grande armonia, ma un giorno il superbo cavallo, che aspirava al comando(pretendeva il potere), disse agli altri: “Io sono il padrone dei campi, di conseguenza voi mi dovete obbedire!”. Il cervo e il cinghiale rifiutano risolutamente di obbedire al cavallo; allora il cavallo, che desidera vendicare il torto, chiede l'aiuto del contadino. L'uomo concede volentieri l'aiuto richiesto, ma immediatamente mette le redini al cavallo; quindi, cavalcando, incalza il cervo ed il cinghiale e li uccide.” In questo modo lo stolto cavallo sconfisse gli avversari, ma ora ha un padrone e viene tormentato da un'eterna schiavitù". Allo stesso modo, oh Siracusani – dice Stesicoro – il vostro tiranno dapprima sconfigge i Cartaginesi, vostri nemici, poi riduce voi in schiavitù!".DOMANDE (alle prime 3 ho riposto ma non so se sono giuste)1. Cur Syracusani tyrannum eligunt?RISPOSTA: Quia bellum contra Poenos nimis diuturnum factum est et erat discordia de administratione belli.2. Quis est Stesichorus? Quid Syracusanis narrat?RISPOSTA: Stesichorus vir doctus et poëta erat. Syracusanis historiam insolentis equi qui alia animalia domuit dum imperium optabat narrat.3. Quis bestiarum imperium affectabat? Quid aliis dicit ?RISPOSTA:Equus imperium affectabat. Aliae beluae quae non volebant4. Quis oboedire recusat ?5. Quid facit agricola 6. Quid stutlo equo evenit ?7. Quid docet Stesichori fabella ?GRAZIE DI CUORE