Ragazzi chiedo aiuto per questa versione, grazie a chiunque mi aiuti

Salve potete aiutarmi con la traduzione più l’ analisi dei verbi:Origine del cognomen TorquatoT. Quintius dictator adversus Gallos, qui ad Italiam venerant, missus est. Hi ab urbe quarto miliario trans Anienem fluvium consederant. Ibi nobilissimus de senatoribus iuvenis L. Manlius Gallum, qui ad singulare certamen progressus erat, occidit, postea eripuit torquem auream et in collum suum eam inposuit; itaque in perpetuum Torquati et sibi et posteris cognomen accepit. Galli fugati sunt, mox per C. Sulpicium dictatorem etiam victi erantgrazie in anticipo a coloro che mi aiuteranno