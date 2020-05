RAGA MI AIUTATE A FINIRE L'ANALISI DEL PERIODO PER FAVORE? NON RIESCO A FARLA TUTTA, I PEZZI CHE MI MANCANO

Rhetorica sero apud nos recepta est, immo diu prohibita est; nam senatus censuit ut Marcus Pomponius praetor curaret ut omnes rhetores Roma abirent.De iisdem Domitius Aenobarbus et Licinius Crassus censores ita edixerunt: PPpaulo interiecto tempore,: Participiale«Nobis nuntiatum est: PPhomines esse: sub infinitivaqui novum genus disciplinae instituerunt: sub relativa propriaet qui sibi nomen imposuerunt Latinos rhetores: coord alla sub relativa propriaad quorum ludum iuventus summo studio convenit: sub relativaet adulescentulos totum diem desidiae se dedere: sub infinitivaQuapropter ostendimus nostram sententiam: PPet hominibus qui in novis ludis docent: sub relativaet adulescentulis qui eo (avv.) veniunt: sub relativa"Novae res, quae praeter consuetudinem ac morem maiorum sunt, neque placent neque rectae putantur"». Paulatim rhetorica quoque Romae utilis honestaque apparuit multique gloriae causa eam appetiverunt. Postea vero ipsa adeo floruit ut magna professorum ac doctorum copia profluxerit et nonnulli etiam ex infima fortuna in ordinem senatorium atque ad summos honores processerint.IL PRIMO E L'ULTIMI PEZZO NON HO IDEA DI COME FARLI AIUTATEMI PER FAVORE, IO CI HO PROVATO COME MI AVETE DETTO MA QUESTO è IL MAX CHE SO FARE