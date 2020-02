qualcuno può tradurmi questa versione è urgente

Saepe Romani secum in curiam filios adulescentulos ducebant ut quid agerent senatores viderent et audirent. Olim mater suum puerum, qui cum patre in curia fuerat, interrogavit quidnam senatus egisset (avesse discusso). Quia puer non respondebat, mater eum compressius violentiusque interrogabat, donec (finchè) ille lepidum mendacium adhibuit. Patres - inquit - egerunt quot uxores, unam an duas, singulo viro habere liceret. Uba illa haec audivit trepidans accurrit ad amicas et quid a filio audivisset eis aperuit. Postridie pervenit ad senatum frequens matronarum caterva, quae cum lacrimis implorabant ne talia statuerent. Senatores quid illa mulierum intemperies significaret mirabantur (si domandavano). Tunc Papirius puer occurrit et quid ipse matri dixisset enarravit: quare eius ingenium senatus laudavit.