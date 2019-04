qualcuno mi può aiutare..per favore sono per domani..

1. Est utile puellas ad me venire.

2. Caesar dixit militibus hostes victoriam petere.

3. Homerum Colophonii civem esse dicunt suum.

4. Vitium est non parere rationi.

5. Philosophia docet homines felicitatem petere, ut dolorem fugiant.

6. Non vides hominem insanire?

7. Epicurus dicit summum malum esse dolorem.

8. Accusatores multos esse in civitate utile est.

9. Stoici censent sapientes sapientibus etiam ignotis esse amicos

10. iustitia praecipit parcere omnobus, consulere generi hominum.

11. Necesse est censorem verum dicere.

12. Fabulae narrant Orphea post Eurydices interitum diu uxorem flevisse atque luxisse, denique ad Inferis dulci cantu inpetravisse ut sibi( a lui stesso) uxorem redderent.