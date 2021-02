Qualcuno mi potrebbe aiutare con questi 2 esercizietti grazie mille in anticipo

- vatum carmina: i responsi degli indovini (soggetto)/i responsi degli indovini (compl. oggetto)/o responsi degli indovini (compl. di vocazione)- civitatis defensoribus: ai difensori della città/per i difensori della città- viris et mulieribus: agli uomini e alle donne/per gli uomini e le donne- peditum ducibus: ai comandanti dei fanti/per i comandanti dei fanti- crebrae cogitationes: numerose riflessioni (soggetto)/o numerose riflessioni (compl. di vocazione)- virtutis amor: amore per la virtù (soggetto)/o amore per la virtù (compl. di vocazione)- militum vulnera: le ferite dei soldati (soggetto)/le ferite dei soldati (compl. oggetto)/o ferite dei soldati (compl. di vocazione)- genus errorum: il genere degli errori (soggetto)/il genere degli errori (compl. oggetto)/o genere degli errori (compl. di vocazione)- amore matrum: dall'amore delle madri/con l'amore delle madri- laborum contemptio: il disprezzo delle fatiche (soggetto)/o disprezzo delle fatiche (compl. di vocazione)La seconda foto è in parte tagliata; allegane una migliore.