Potreste tradurre una versione?

Versione latino , mi servirebbe entro lunedì 20.04. Grazie in anticipoCaesar a dextro cornu, quod eam partem minime firmam hostium esse animadverterat, proelium commisit. Ita nostri acriter in hostes impetum fecerunt, itaque hostes repente celeriterque procurrerunt, ut sptium pila coniciendi ("di scagliare"in hostes non daretur. Postquam pila relicta sunt, gladiis pugnatum est. At Germani celeriter ex consuetudine sua phalangem fecerunt et impetus gladiorum exceperunt. Reperti sunt complures nostri milites qui in phalangem insilirent et scuta manibus revellerent et desuper vulnerarent. Cum hostium acies a sinistro cornu pulsa atque in fugam coniecta esset, a dextro cornu vehementer multitudine suorum nostram aciem premebant. Id cum animadvertisset Publius Crassus adulescens, qui equitatui praeerat (ind. imperf. di praesum, con dat.), quod expeditior erat quam ii inter aciem versabantur, tertiam aciem laborantibus nostris subsidio misit.expeditor: è il comparativo nom.m.sing. Di expeditus. Il secondo termine di paragone è introdotto dal successivo quam