Potreste tradurre questa versione di seneca?

Mi piace prendere prendere uno dalla moltitudine dei vecchi: «Vediamo che tu sei giunto alla fine dell' esistenza umana, per te il centesimo anno è vicinissimo: orsù, rievoca la tua esistenza per un bilancio . Considera quanto di questo tempo ti ha portato via il creditore, quanto l'amante, quanto un cliente, quanto un litigio coniugale, quanto la punizione degli schiavi, quanto il solerte correre qua e là per la città: vedrai che tu hai meno anni di quanti ne conti. Richiama al ricordo tra te e te quando il tuo animo sia stato coraggioso, che cosa tu abbia fatto in un periodo di tempo tanto lungo, quanti abbiano saccheggiato la tua vita, quanto tempo ti abbiano sottratto il vano dolore , la stolta allegria, l'avida cupidigia, la futile conversazione, e a quanto poco tempo sia stato lasciato a te: capirai di morire da prematuro.