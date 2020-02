Potreste per favore tradurre questa versione entro oggi? Grazie mille.

mercurius iovis et maiae filius erat, adulescentuli formam cum calceis alatis habebat et caduceum gerebat.deum nuntius erat: nam calceis suis terras et pelagus peragrabat et terrae incolis superorum iussa tradebat.propter magnam suam prudentiam et astutiam etiam mercaturae, divitiarum viarumque patronus erat et doli somniorumque deus.in olympo habitabat ubi multa officia deis praestabat: nam mensas iis parabat, epulas ministrabat et iocis et facetiis eos delectabat; praeterea ad inferos mortuorum umbras ducebat.phoebus, iovis et latonae filius, poetarum, oraculorum musicaeque patronus erat: vaticiniis suis autem deorum imperia populis nuntiabat.etiam medicinae et vindictae deus erat: sagittis suis argenteis pestilentias excitabat et incolarum terrae iniurias erga deos puniebat.