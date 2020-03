Potreste farmi l'analisi delle proposizioni presenti nella versione di latino? Grazie in anticipo

Accidit ut Attum, clarae famae haruspicem, ad se rex Priscus arcesseret. Cum temparet illius scentiam auguratus, dixit cogitare se quiddam et imperavit ut augurium ageret, ut cognosceret exitum illius rei. Cum ille dixisset, augurio acto, se perfecturum rem esse, Tarquinius dixit se cogitasse cotem novacula praecidi: ita cos in comitium ducitur et inspectante et rege et populo novacula ab auruspice est discissa. Ex eo evenit ut et Tarquinius eum semper teneret et populus de suis rebus consultaret. Ti Gracchus, qui consul et censor fuit, idemque et summus augur et vir sapiens civissque praestans duobus anguibus domi comprehensis haruspices convocavit. Ii cum respondissent, si emisset marem, uxorem brevi tempore finituram esse si (emisisset) feminam se ipsum, censuit se maturam oppetere morte, cum uxor, P. Africani filia, etiamnunc viridi aetate esset; feminam emisit et, accepto omnine, ipse paucis post diebus est mortuus.