Potete tradurmi la versione ?

Teti, la madre di Achille, poiché sapeva che suo figlio sarebbe morto nella guerra di Troia, lo affidò al re Licomede, che lo nascondeva tra le sue figlie vergini vestito da donna . Ma gli Achei, avendo saputo che lui era nascosto nella reggia di Licomede, inviarono al re dei messi, tra i quali c'era Ulisse , per chiedere la consegna dell'eroe. Il re, pur dicendo che non si trovava presso di lui, diede loro il permesso di cercare nella reggia. Non avendo i messi trovato Achille, Ulisse in persona dispose nell'atrio della reggia degli oggetti da donna, tra i quali uno scudo e una lancia, e ordinò che all'improvviso il trombettiere suonasse la tromba e che si facesse rumore di armi e fragore. Achille, pensando che giungesse il nemico, strappò l'abito femminile e afferrò lo scudo e la lancia. Da ciò fu riconosciuto e così promise che avrebbe combattuto con i Greci contro i Troiani.