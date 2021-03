potete svolgermi queste frasi???

1.Prima luce exercitus proelium commissurus et arcem expugnaturus erat.2.Caesar in senatu interfectus est cum bellum contra Parthos incepturus erat.3.Oppidum Florentiam proximis diebus visuri sumus.4.Notum est antiquis temporibus Iovis cultum praeclarum fuisse.5. Pontifices promittebant se mox venturos esse ad caerimoniam.6.Spero illum tribunum nobis amicum hodie esse et semper futurum esse.7.Fama est Evangelium ab apostolis praedicavisse.8.Strenui probique viri magna gesta facturi sunt.9.Omnibus constat Romanas copias ab Hannibale deletas esse Cannis.10.Tribunus legatos Aegyptiis veritatem non dicere iusserat.11. Cicerone Romam remato, Pompeiani spem receperunt.12.Pompeio cum suis ducibus disputant, nuntiatum est Cesarem cum suo exercitu venire.