potete controllare siano corrette? frasi da tradurre

potreste gentilmente controllare se ciò che ho tradotto è corretto?1. Si mecum Romam venies, tibi donum daboSe verrai con me a roma , ti darò un dono.2. Nimia victoriae fide miles scutum abiecit, galeam non induebat; hostes igitur hasta eum necaverunt.Il soldato, per l'eccessiva fiducia della vittoria, buttò via lo scudo, non indossava l'elmo; perciò i nemici lo uccisero con la lancia.4. Ego sum, non tu Sosia.Sono io, non tu Sosia.5. Vobis narrabo miserias meas.Vi racconterò le mie disgrazie.6. Pater tuus nobis ostendebat sollicitudines suas.Tuo padre ci esponeva le sue angosce.7. Me colite ut deum.Onoratemi come un dio.9. Tibi longam epistulam scripsi et statim per servum meum ad te eam misi.Ti ho scritto una lunga lettera e subito te l‘ho mandata per mezzo di un servo.grazie