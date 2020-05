Potete completare questo esercizio???

Semperne vulgi iudicium cum intelligentium iudicio congruit? Il giudizio del popolo è sempre coerente con il giudizio………………………………….? -Caesar, in Galliam veniens, duas legiones secum duxit. Cesare , ………………………………………….in Gallia, condusse con sé due legioni. Che tipo di participio è veniens e che rapporto temporale indica rispetta all’azione delle reggente? -Dux murum sedecim pedes altum perducit. Il comandante fa costruire intorno un muro……………………………………………………. Che complemento è sedecim pedes altum? -Iugurtha duorum milium intervallo ante eos consederat. Giugurta si era fermato davanti a loro………………………………. Che complemento è duorum milium intervallo -Cato, sexto et octogesimo anno aetatis, ab inimicis accusatus, causam suam egit. Catone , ………………………………………….accusato dai suoi nemici, si difese da solo. Che complemento è: sexto et octogesimo anno aetatis? -Dumnorix complures annos omnia Haeduorum vectigalia parvo pretio redemerat. Dumnorige aveva preso in appalto ……………………………...per parecchi anni tutti i tributi degli Edui Che complemento è parvo pretio ? -Epaminondas effecit ut Lacedaemonii auxilio sociorum privarentur. Epaminonda fece in modo che i Lacedemoni fossero privati ……………………………...degli alleati. Che proposizione è ut Lacedaemonii auxilio sociorum privarentur? Che complemento è espresso da auxilio? Mi fareste un grande favore a completare questo esercizio e a rispondere alle domande perché essendo in quarantena non ci capisco niente con le videolezioni!!!