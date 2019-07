Potete aiutarmi? (262178)

Antiqui Graeci Memoriam sicut deam donis et sacrificiis colebant. Nam ante scripturae inventum Memoria sola sapientiam custodiebat et per longa aeva populis tradebat. Memoria praeterea venusta erat: igitur deorum dominus quoque deam diligebat et uxorem duxit . Nuptiis novem Musae natae sunt. Musae litteras et varias disciplinas protegunt; in Parnaso vivunt. Memoriae Musisque maxime grati poetae sunt. Poetae enim, praediti acuto ingenio, deabus idonei ad doctrinam apparent, quia poetarum oculi non solum corporis sed etitiam animi sunt et poetae sic praeterita saecula cognoscunt et futura provident. Devo individuare tutti i complementi?