potrei avere la trad di questa versione:.Tulliae cognati amicique faces agitant et “ Talassio! Talassio!” magna cum laetitia clamant. Puer cum face pompam praecedit; sponsa, inter duos alios pueros, qui eam manu tenent, incedit. Ecce mariti aedes, frondibus floribusque ornatae. Tullia ad ianuam accedit, postes laneis vittis ornat et limen adipe suillo ungit: hoc enim bonum auspicium opulentiae futurae est. At nunc Tulliae maritus postes aperit et more maiorum rogat:” Quisnam es, mulier?”; et Tullia clara voce:” Ubi tu Gaius, ego Gaia”. Tum amici circumstantes sponsam super limen tollunt et in aedes introducunt. Hic maritus aquam et ignem Tulliae praebet; Tullia inde novae familiae deos sincera pietate orat; cras autem in aedium atrio Laribus sacrificabit.