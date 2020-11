pls traduzione (294218)

potrei avere la traduzione di : Dores, qui bellum cum Atheniensibus gerebant, oraculum consuluerunt de exitu belli. Oraculum hoc 1 responsum dedit: “Victores eritis, nisi hostium regem occideritis”. Tunc Atheniensium rex erat Codrus, vir magni animi et patriae amantissimus 2 , qui, ubi oraculi responsum cognovit, non dubitavit mortem oppetĕre pro patriae libertate. Nam, veste pastoris indutus 3 , ad castra hostium accessit militemque provocavit et percussit. Tum ille fictum pastorem occīdit. Cum Dores rem 4 cognoverunt, ex finibus hostium exercitum reduxerunt. Ita regis virtute Athenienses gravia pericula belli vitaverunt.