1. Domus finis est usus (Cic.). 2. Nova proles artubus infirmis teneras lasciva per herbas ludit. (Lucr.). 3. Vir bonus et prudens versus reprehendat inertes (Or.). 4. In arcubus nervi equini solent esse. (Serv.). 5. Penates gentiles dicebant omnes deos quos (che) domi colebant (Isid.). 6. Caecina ac Valens invaserant domos hortos opesque imperii (Tac.). 7. Tu P. Clodii cruentum cadaver eiecisti domo (Cic.). 8. Magni artus Germanicam originem adseverant (Tac.). 9. Equitatum omnem prima nocte ad castra hostium mittit ad flumen Begradam (Ces.). 10. Diodotus Stoicus multos annos domi nostrae vixit (Cic.).