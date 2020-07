aiutooo!!!!!!



Repulsus a Spartanis, Pyrrhus Argos petit. Ibi, dum Antigonum in urbe clausum

oppugnat violenter dimicans, saxo ictus occiditur. Caput eius Antigono datur, qui in

victoria moderate se gessit, et filium eius Helenum, cum Epirotis sibi deditum, in

regnum remisit, eique insepulti patris ossa in patriam tradidit. Pyrrhus, ut inter omnes

auctores constans fama est, comparari (infinito presente passivo) potest cum nullo alio

rege nec eius nec praeteriti temporis. Magnam artis militaris scientiam habuit et cum

Lysimacho, Demetrio, Antigono multisque aliis regibus bella gerens, semper invictus

fuit. Patriam certe suam angustam ignobilemque fama suorum inceptorum prospere

perfectorum et claritate nominis sui toto orbe illustrem reddidit.