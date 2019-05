Maior cura duces miscendis abstrahit armis:

una maggiore preoccupazione distoglie i comandanti dallo mischiare le truppe

Pompeium exhaustae praebenda ad gramina terrae,

le terre impoverite/consumate per fornire piante (non so dove mettere quel Pompeo)E' un accusativo o al massimo un nominativo neutro. Forse è sottinteso "si preoccupa" Pompeo si preoccupa/ a Pompeo preoccupano le terre...ma non la capisco grammaticalmente.

quae currens obtrivit eques; gradibusque citatis

che il cavaliere correndo calpesta; con il rapido galoppo

ungula frondentem discussit cornea campum.

lo zoccolo corneo ha eliminato il campo frondoso.

Richiedo aiuto