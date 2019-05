Non sic hennaeis habitans in vallibus horret

Non come l'abitante nelle valli di Enna teme

Enceladum, spirante noto, cum tota cavernas

Encelado, quando spira (o soffia)il Noto, cuando tutto

egerit et torrens in campos defluit Aetna,

l'etna svuota le caverne e scorre nei campi mentre brucia,

Caesaris ut miles, glomerato pulvere victus

quando l'esercito di Cesare dopo essere stato vinto dalla polvere densa

(miles ho il dubbio tra plurale e singolare perché VICTUS è singolare ma dopo CON CAECI non avrei concordanza perché credo si riferisca sempre ai soldati di Cesare)

ante aciem, caeci trepidus sub nube timoris,

si imbatte prima nei nemici, timoroso ..... sotto la nube di paura,

hostibus occurrit fugiens inque ipsa pavendo

fugendo e il destino stesso cade per la paura (pavendo non so bene cosa sia, un gerundio in ablativo o dativo?Un gerundivo?e come lo traduco?credo d'aver problemi con questo tempo verbale)

fata ruit.

