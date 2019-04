Postquam castra duces pugnae iam mente propinquis

inposuere iugis admotaque comminus arma

parque suum uidere dei, capere omnia Caesar

moenia Graiorum spernit Martemque secundum

iam nisi de genero fatis debere recusat.

Dopo che i capi, ormai con la mente nella battaglia, disposero gli accampamenti su cime vicine e fatte avanzare le truppe e gli videro la propria coppia, Cesare allora disdegnaa di occupare tutte le mura dei greci e rifiuta di essere debitore ai fati durante la guerra/nei successi in guerra se non sul genero.

Eccomi ancora con il mio libro sesto di Lucano che piu lo controllo e piu dubito. Mi chiedo soprattutto come considerare quel secundum istintivamente lo tradurrei come un avverbio che regge l'accusativo ma non è che invece é un sostantivo?

Grazie come sempre.

P.S. avete conoscenze di filologia? Sto preparando l'esame sola e ho problemi con l'apparato critico.