Data la frase:Tum virgines et mulieres Sabinorum, quas Romani rapuerant, patres et coniuges suos rogaverunt ne ultra pugnarent et pacem inter duos populos conciliaverunt.Considerato il termine quas, si indichi il genere, il numero, il caso e la funzione del termine, si individui poi il tipo di subordinata che introduce e il rapporto temporale tra questa e la reggente; si indichi poi l'antecedente, specificandone il caso e la funzione logica