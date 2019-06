Periodo ipotetico indipendente

Tratto da Catilinaria II par.3



Ac, si illo sublato depelli a vobis omne periculum iudicarem, iam pridem ego L. Catilinam non modo invidiae meae, verum etiam vitae periculo sustulissem.



Se si tratta di un periodo del III tipo irrealtà perchè Cicerone usa il congiuntivo imperfetto nella protasi e il piuccheperfetto nell'apodosi? La traduzione più corretta mi sembra: Se avessi ritenuto .... da tempo avrei tolto di mezzo Catilina. Perchè allora non usare il piuccheperfetto anche nella protasi? Letteralmente mi parrebbe più giusto tradurre Se ritenessi .... da tempo avrei tolto di mezzo Catilina, però in italiano sta meglio la prima. Grazie