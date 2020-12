L'esercizio chiede di trasformare le frasi da gerundio al gerundivo o dal gerundivo al gerundio se possibile, a seconda delle frasi. Non serve la traduzione.

1 Romanis erat spes vincendi belli.

2 Omnibus facultas data est aliquid faciendi.

3 In agris colendis occupatus eram.

4 Cives parati sunt ad patriam defendendam.

5 Ulixi cupiditas erat multas gentes cognoscendi.

6 Missi sunt legati ad oraculum Delphicum consulendum.

7 Comitia consulibus eligendis facta sunt.

8 Philosophiam discendo prudentior fies.



Grazie in anticipo!