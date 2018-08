PER FAVOREEEE! : INELLUTTABILITà DEL DESTINO

vorrei di nuovo chiedervi cortesemente un'altra versione.. ho provato a cercare su questo sito ma un ragazzo da link che arrivano a versioni totalmente diverse... Per favore aiutatemi !

LA versione si intitola ''Ineluttabilità DEL DESTINO'' :

Croesus,Lydiae rex,responsum acceperat fore ut praestantior e filiis suis et imperii successioni destinatus ferro necaretur. Pater igitur,timore perterritus,quidquid ad cladem filii pertinebat,maxima cum diligentia amovit. solebat enim iuvenem ab bella mittere:domi eum retinuit. habebat armamentarium,omnis generis telorum copia refertum:id quoque amoveri iussit. iuvenem milites gladio cincti semper comitabantur: hi vetiti sunt ad eu accedere. Fatum tamen effugere non potuit . cum enim ingentis magnitudinis aper illarum regionum agros,crebra cum agrestius clade,vastaret,illorum locorum incolae Auxilium regem poposcerunt . tunc Croesi filius patrem oravit,ut ad aprum necandum mitteretur;quod a patre extorsit,cum oraculum dixisset iuvenem non ferae dentibus sed ferro occisum iri. verum, dum omnes feram petunt,lancea,in eam missa,in iuvenem detorta est;et quidem casus voluit hoc fieri ab eo,cui tutela filii a patre commissa erat.

GRAZIE IN ANTICIPO PER IL VOSTRO AIUTO!!