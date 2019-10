Per favore potreste tradurmi questa versione al più presto

Per favore potreste tradurmi al più presto questa versione: Rex Licomedes Achillem in insula Scyro celavit, Thetidis matris rogatu, in regia domo inter filias suas femineo habitu, ne ad bellum cum Achivis principibus discederet: nam Thetidi oraculum filii mortem in bello paedixerat. Achivi autem, cum Achillis deversorium cognovissent, ad regem legatos miserunt, ne adulescentem omnium maxime strenuum celaret neve deduceret a bello contra Troianos. Graecorum legatis rex respondit: Hic non est Achilles: donum perlustrate et adulescentem non invenietis. Tum Ulixes dona in vestibulo filis Licomedes ostendit, sed in donis clipeum et hastam posuit. Cum Achilles inter dona arma vidisset, statim vestem muliebrem laceravit et Achivis se dedit, ut contra Troianos ducerent.