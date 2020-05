Per favore mi serve urgentemente (272703)

Haud semper anni menses duodecim fuerunt. Primo Romani decem menses numerabant: primus Martius erat,.qui (il quale) nomen traxit a Marte, octavus October, nonus November, decimus December. Menses lanuarium atque Februarium postea addiderunt. lanuarius a deo lano, Februarius a Februis nomen acceperunt.Quintus mensis, quem (il quale) olim Quintilem appellabant, a C. Iulio Caesare postea nomen habuit Iulium; sextum, quem (il quale) Sextilem appellabant, ab Octaviano Augusto Augustum vocaverunt. Dies ( il giorno ) apud Romanos ex duabus partibus constabat. A prima solis luce usque ad crepusculum erant duodecim horae diurnae. Nox autem ex quattuor vigiliis ternarum (tre) horarum constabat. Primum solarium Romam ex Graecia venit. Clepsydram quoque Romanis Graeci proposuerunt. In clepsydra aqua vel arena certo temporis spatio e superiore in inferiorem partem defluebat.