Per favore fate prestoo (271970 IL LINGUAGGIO DEGLI OCCHI.

In ore sunt omnia; in eo autem dominatus est omnis oculorum. Ex animo enim omnis actio et imago animi vultus est, indices oculi sunt. Nam haec est una par corporis quae, quot animi motus sunt, tot significationes et commutationes possit efficere. Oculorum tum intentione, tum remissione, tum coniectu, tum hilaritate motus animi significamus. Oculos autem natura nobis, ut equo aut leoni saetas, caudam, auris, ad motus animi declarandos dedit.