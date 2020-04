per favore è urgentissimoo

salve potrei avere la traduzione della versione "Achille nell'isola di Sciro" è urgentissimo mi serve per oggi stesso. la versione è la numero 83 presa dal libro Lectio Viva a pag 185se non avete il libro ve la scrivo qui:Ad bellum contra Troiam, opulentissimam Asie urbem, Graeci Achillem quoque ducere debebant, virum longe ominium fortissimum. Sed rex Lycomedes rogatu Thetidis, matris Achillis, adulescentem in regia domo* abdiderat inter filias, habitu femineo indutum. Achivi, postquam Achillis receptaculum cognoverunt, oratores ad regem miserunt et adulescentem ad bellum contra Troianos petiverunt. Graecorum legatis rex ita respondit: "Achilles domi meae non est, nec quam fuit; nisi fidem verbis meis tribuitis, perlustrate, quaeso, totam domun". Tum vero Ulixes, vir ominium callidissimus, dolum adhibuit: nam inter dona feminea, in vestibulo regiae, etiam clipeum et hastam posuit. Improviso° Ulixis issu tubae cecinerunt, cum ingentissimo clamore armorunque strepitu. "Adventat hostis, ad arma!" clamavit Achilles, statimque muliebrem vestem laceravit et clipeum hastamque arripuit. Sic legati Ulixis dolo iuvenem recognoverunt et ad bellum duxerunt.*in regia domo: "nella reggia"°improviso: avverbiograzie mille