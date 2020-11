Ciao a tutti, sono una nuova utente e volevo chiedervi se per caso potevate tradurre questa versione, vi sarei riconoscente a vita...eccola:

Septimus atque ultimus Romanorum regum fuit Lucius Tarquinius Superbus, qui Volscos vicit, Gabios civitatem et Suessam Pometiam subegit. Postquam cum Tuscis pacem fecerat, templum Iovi in Capitolio aedificavit.Postea, dum Ardeam oppugnat, in octavo decimo miliario ab urbe Roma postiam civitatem, imperium perdidit. Nam filius eius Tarquinius iunior vim attualit nobilissimae feminae Lucretiae, collatini uxori. Postquam Lucretia ob ignominiam se occiderat, Brutus, propinquus Tarquinii, populum Romanum concitavit et Tarquinio ademit imperium. Mox copiae quoque, dum civitatem Ardeam cum rege oppugnant, Tarquinium Superbium reliquerunt et rex apud urbem, portis clausisportis clausis, exclusus est, et cum uxore et liberis suis fugit, postquam impeverat annos quattuor et viginit.

grazie grazie grazie!