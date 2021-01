7) Se de essere concessa una qualche gloria, essa deve essere data a questo giovane9) A proposito dell'acquisto di un campo, Catone riteneva che si dovessero considerare soprattutto due fattori: la salubrita del clima e la fertilita del luogo1) Il doni dei Galli dovevano essere accettati2) Per la Patria nessun pericolo deve essere evitato3) Le armi dovettere essere prese per la Patria (= per combattere a favore della patria)4) Ti chiedo dove devi andare5) Deve essere fatto un uso moderato delle ricchezze6) Dicio che queste cose non devono essere fatte.