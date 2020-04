Participi regolari e gerundivi, particolarità dei participi perfetti

mater flens = la madre che piangehostes fugientes = i nemici che fuggonoequitatus irrupturus = la cavalleria che sta per irromperemagistrum loquentem = il maestro che parlaexploratores profecturos = gli esploratori che stanno per partireurbis deletae moenia = le mura della città distruttaimperator copias in Africam ducturus = il generale che sta per condurre le truppe in Africa pacta servanda = i patti da osservareab oppido obsesso = dalla città assediatacum sene in horto sedente = con l'anziano che siede nel giardinoexempla tradita = gli esempi tramandativirtus imitanda = la virtù da imitare