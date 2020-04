OSSERVAZIONI DI ALTINO, AIUTATEMI

POTETE SVOLGERE LE SEGUENTI OSSERVAZIONILc 2,1 Factum est autem, in diebus illis exiit edictum a Caesare Augusto , ut describeretur universus orbis. 2 Haec descriptio prima facta est praeside Syriae Quirino. 3 Et ibant omnes, ut profiterentur, singuli in suam civitatem. Su queste prime 3 righe si possono svolgere osservazioni su: 1) finali 2) ablativo assoluto 3) verbo eo e composti 4 Ascendit autem et Ioseph a Galilaea de civitate Nazareth in Iudaeam in civitatem David, quae vocatur Bethlehem, eo quod esset de domo et familia David, 5 ut profiteretur cum Maria desponsata sibi, uxore praegnante. 6 Factum est autem, cum essent ibi, impleti sunt dies, ut pareret, 7 et peperit filium suum primogenitum; et pannis eum involvit et reclinavit eum in praesepio, quia non erat eis locus in deversorio. Osservazioni: 1) Passivi e deponenti 2) Temporale 3) Causale 4) Molto difficile :il verbo pario e il suo paradigma, differenza con il verbo pareo 8 Et pastores erant in regione eadem vigilantes et custodientes vigilias noctis supra gregem suum. 9 Et angelus Domini stetit iuxta illos, et claritas Domini circumfulsit illos, et timuerunt timore magno. 10 Et dixit illis angelus: “ Nolite timere; ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo, 11 quia natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David. Osservazioni: 1) Imperativo negativo 2) Relativa 12 Et hoc vobis signum: invenietis infantem pannis involutum et positum in praesepio ”. 13 Et subito facta est cum angelo multitudo militiae caelestis laudantium Deum et dicentium: 14 “ Gloria in altissimis Deo, et super terram pax in hominibus bonae voluntatis ”. 15 Et factum est, ut discesserunt ab eis angeli in caelum, pastores loquebantur ad invicem: “ Transeamus usque Bethlehem et videamus hoc verbum, quod factum est, quod Dominus ostendit nobis ”. Osservazioni: 1) Il participio 2) I congiuntivi esortativi 16 Et venerunt festinantes et invenerunt Mariam et Ioseph et infantem positum in praesepio. 17 Videntes autem notum fecerunt verbum, quod dictum erat illis de puero hoc. 18 Et omnes, qui audierunt, mirati sunt de his, quae dicta erant a pastoribus ad ipsos. 19 Maria autem conservabat omnia verba haec conferens in corde suo. Osservazioni: 1) Il participio 2) Vari complementiLc 2,1 Factum est autem, in diebus illis exiit edictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis. 2 Haec descriptio prima facta est praeside Syriae Quirino. 3 Et ibant omnes, ut profiterentur, singuli in suam civitatem. Su queste prime 3 righe si possono svolgere osservazioni su: 1) finali 2) ablativo assoluto 3) verbo eo e composti 4 Ascendit autem et Ioseph a Galilaea de civitate Nazareth in Iudaeam in civitatem David, quae vocatur Bethlehem, eo quod esset de domo et familia David, 5 ut profiteretur cum Maria desponsata sibi, uxore praegnante. 6 Factum est autem, cum essent ibi, impleti sunt dies, ut pareret, 7 et peperit filium suum primogenitum; et pannis eum involvit et reclinavit eum in praesepio, quia non erat eis locus in deversorio. Osservazioni: 1) Passivi e deponenti 2) Temporale 3) Causale 4) Molto difficile :il verbo pario e il suo paradigma, differenza con il verbo pareo 8 Et pastores erant in regione eadem vigilantes et custodientes vigilias noctis supra gregem suum. 9 Et angelus Domini stetit iuxta illos, et claritas Domini circumfulsit illos, et timuerunt timore magno. 10 Et dixit illis angelus: “ Nolite timere; ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo, 11 quia natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David. Osservazioni: 1) Imperativo negativo 2) Relativa 12 Et hoc vobis signum: invenietis infantem pannis involutum et positum in praesepio ”. 13 Et subito facta est cum angelo multitudo militiae caelestis laudantium Deum et dicentium: 14 “ Gloria in altissimis Deo, et super terram pax in hominibus bonae voluntatis ”. 15 Et factum est, ut discesserunt ab eis angeli in caelum, pastores loquebantur ad invicem: “ Transeamus usque Bethlehem et videamus hoc verbum, quod factum est, quod Dominus ostendit nobis ”. Osservazioni: 1) Il participio 2) I congiuntivi esortativi 16 Et venerunt festinantes et invenerunt Mariam et Ioseph et infantem positum in praesepio. 17 Videntes autem notum fecerunt verbum, quod dictum erat illis de puero hoc. 18 Et omnes, qui audierunt, mirati sunt de his, quae dicta erant a pastoribus ad ipsos. 19 Maria autem conservabat omnia verba haec conferens in corde suo. Osservazioni: 1) Il participio 2) Vari complementi