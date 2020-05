oggi ho compito dalle 9 alle 10. Qualcuno mi dia una mano plz.Iniquum est mentionem non facere de feroci animo A. Reguli, qui Romam a Poenis missus est ut suis civibus persuaderet ut captivos redderent. Iste poterat domi remanere, sed maluit (malo) Carthaginem redire (redeo), quia fidem servare volebat, et sperabat in clementia Charthaginensium. Sed Carthaginienses eum deprehenderunt et depulerunt a summo monte, in dolio inclusum, quod acutissimus aculeis muniverant. A. Regulus redire non potuit et fecit quod Poeni imperaverant. Existimemus probum et strenuum hominem, cuius probitatem omnes rerum scriptores laudant.questa e la versione