NOve frasi di latino sui verbi assolutamente impersonali

2.Me miseritum est tuarum fortunarum

3.Me meorum factorum et consiliorum numquam, patres conscripti, paenitebit.

4.Pudet prodire me ad te in conspectum, pater.

6.Numquam te paenitebit tui.

7.Me miseret parietum ipsorum atque tectorum.

8.Quintus ait se paenitere quod animum tuum offenderit

9.Non pudet philosophum in eo gloriari, quod haec non timeat et quod falsa esse cognoverit.

16.Pudet me uxori meae optimae, suavissimis liberis diligentiam non praestitisse.

18.Me paenitet vivere.

27.Hectorem Aiacem ad pugnam provocasse paenituit.