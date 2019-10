non riesco a capire questa versione? me la potete tradurre? grazie a chi lo farà

Non riesco a capire questa versione me la potete tradurre?

antiquorum romanorum mulieres pudicitiam summa cura servabant. viro fideles per totam vitam erant et signum puri gravisque animi existimabant nescire delinquere in cubili ubi virginitatem deposuerant.vinum magna cum sobrietate vitabant:nam parvum est intervallum ab altari Bacchi, intemperantiae patris, ad altare Veneris, impudicitiae patronae. Sed matronarum pudicitia haud maesta aut horrida erat,quia honestum comitatis genus habebat.Nam viri uxoribus pretiosa monilia et elegantes vestes permittebant.