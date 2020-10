nessuno può sfuggire al proprio destino

mi servirebbe la traduzione di questa versione



olim homo mortem occurrit quae ei dixit:"hodie vesperi ad te veniam...". ut ea verba audivit valde perturbatus est et ut fatum funestum vitaret statim fugere incepit nec currere destit usque ad vesperem ne a morte deprehenderetur. cum iam lassus constit ut vires recuperaret in urbe erat ei ignota. in silentio noctis anum atratam occurrit, ex qua quaesivit urbis nomen. "stultus es" respondit anus "hodie mane ad te veni ut de imminenti fato tu moneret. sed tu fugisti nec audire potuisti ultima verba mea:"hodie vesperi ad te veniam in urbe Samarcanda" et urbis in qua sumus Samarcanda est".